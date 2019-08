Politiche abitative, incontro tra l’assessore Raspanti e la vicepresidente della Regione Saccardi

L’assessore al Sociale e Casa Andrea Raspanti ha incontrato ieri, giovedì 1 agosto, a Firenze, la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, insieme alla responsabile dell’ufficio comunale per il Fabbisogno abitativo e alla coordinatrice del settore sociale.

Nel corso dell’incontro che si è protratto per tutto il pomeriggio, Raspanti ha illustrato alla vicepresidente Saccardi i principali problemi del territorio livornese e i progetti con i quali l’Amministrazione comunale intende affrontarli.

“È stato un incontro molto positivo” dichiara Raspanti. “La Vicepresidente ha condiviso i nostri obiettivi e le strategie che le abbiamo illustrato. Ci ha garantito sostegno e collaborazione su partite molto importanti, come la gestione dello sgombero del blocco della Chiccaia, il progetto di un albergo popolare, l’offerta di servizi aggiuntivi per la non autosufficienza. A sua volta la vicepresidente della Regione ci ha sottoposto alcune questioni sulle quali abbiamo avviato un confronto che crediamo possa essere molto fruttuoso”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

