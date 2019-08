Politiche giovanili, assessore Grieco al caffè della Versiliana: Incontro su opportunità e lavoro

L'assessore regionale a Lavoro, formazione ed istruzione, Cristina Grieco, interverrà nel tardo pomeriggio di domani, sabato 3 agosto, alla Versiliana per partecipare a un dibattito sulle competenze e sul dialogo tra istituzioni europee ed autorità regionali in merito alle politiche giovanili, all'istruzione e ai concreti sbocchi lavorativi.

Gli incontri del Caffé della Versiliana sono ormai, da molti anni, tra gli appuntamenti più importanti dell'estate culturale italiana. Giornalisti, politici, esponenti del mondo della cultura e dell'arte si danno appuntamento a Marina di Pietrasanta, in Versilia, per affrontare i temi di attualità più pregnanti cercando al tempo stesso di farlo in modo divulgativo e piacevole.

Domani alle 18.30, sotto la conduzione del giornalista David De Filippi, si affronterà la questione "Giovani, istruzione e lavoro, riflessione sulle politiche e le opportunità offerte dall'Unione Europea". Con l'assessore toscana Grieco saranno presenti il primo consigliere e coordinatore dei settori Istruzione, gioventù, cultura e sport della pappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, Serena Lippi, e il vicecapo unità della Commissione europea, Luca Perego. Secondo il programma, l'incontro durerà all'incirca 45 minuti.

Fonte: Regione Toscana

