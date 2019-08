Ponte di Lugnano, Confcommercio Pisa: "Piano con i toni trionfalistici, ancora disagi dopo la riapertura"

A prendere sul serio le parole del presidente della Provincia Massimiliano Angori che annunciava la riapertura del Ponte dopo il 20 agosto, sono Luigi Cecchi, presidente dei commercianti di Lugnano e Luca Favilli responsabile territoriale ConfcommercioPisa: “Ci fa ovviamente piacere, e abbiamo lavorato allo stremo per raggiungere questo obiettivo, apprendere dal presidente Angori che dal prossimo 21 agosto il ponte riaprirà, seppur a traffico alternato. Allo stesso tempo, siamo però amareggiati, perché se fossimo stati ascoltati, i lavori sarebbero potuti terminare ben prima di ferragosto. Insomma, non ce la sentiamo proprio di brindare, perchè quanto è andato perso, molto per la verità, non si può più recuperare e perché c'è tutta la partita dei clienti perduti e di quanto le nuove abitudini acquisite influenzeranno ancora i comportamenti di acquisto”.

“Inoltre” - concludono i rappresentanti Confcommercio - “i trionfalismi ci sembrano doppiamente inopportuni, considerando che la riapertura prevede un altro lungo periodo di senso unico alternato, con disagi certi e prolugati per tutti”.

Fonte: Confcommercio Pisa

