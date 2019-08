Pubbliche assistenze riunite: cena internazionale al Parco di Serravalle con i bambini Saharawi e Bielorussi

Si rinnovano, come ormai ogni anno da tanto tempo, i progetti internazionali delle Pubbliche Assistenze Riunite.

Martedì 6 Agosto torna infatti a Pubblicamente Insieme, al Parco di Serravalle, a Empoli, la cena internazionale di solidarietà con i bambini Saharawi (Sahara Occidentale) e della Bielorussia.

Progetti che hanno come obiettivo non solo il sostegno a bambini in difficoltà nelle loro terre d’origine, ma anche l’integrazione e l’unione tra culture diverse nel nome della solidarietà.

Gli ospiti sono già arrivati nei giorni scorsi e di loro si sta occupando l’associazione empolese.

I bambini, come ogni anno, non faranno soltanto una vacanza in senso stretto, ma saranno sottoposti a vari controlli di natura sanitaria ai quali non hanno accesso nei loro paesi di nascita. I Saharawi, com'è noto, sono i figli di profughi del Sahara Occidentale, che vivono in condizioni di difficoltà in porzioni di terra occupati dal regno del Marocco e nel deserto algerino. I bambini bielorussi invece, ospitati dalle Pubbliche Assistenze, talvolta supportati dalla generosità di alcune famiglie empolesi, fanno parte di un progetto che va avanti da oltre venti anni. Durante il loro periodo di permanenza in Italia, i ragazzi vengono accompagnati in varie gite, nelle città d'arte italiane e non solo, con l'obiettivo dell'aggregazione e dell'integrazione, in un vero e proprio scambio culturale.

Come ogni anno, Martedì 6 Agosto, l'associazione ha organizzato una cena etnica, che si terrà a Pubblicamente Insieme, a Serravalle, proprio a sostegno di queste giovani donne e uomini, affinché questo progetto possa proseguire anche negli anni a venire. Per informazioni e prenotazioni, chiamare lo 05719806.

Dopo la cena, si terrà lo spettacolo di magia Magic Show, per grandi e piccini!

Ricordiamo che è attivo ogni sera il servizio bar e ristorazione gestito dai volontari dell’associazione.

