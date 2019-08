Rubava in casa di anziani spacciandosi per un venditore di biancheria: arrestato

Entrava nelle case delle sue vittime con la scusa di vendere della biancheria, poi le derubava. L'uomo, 59 anni, C.C. le iniziali, nato a Napoli e residente a Civitavecchia, è stato arrestato oggi su disposizione della procura. Le vittime preferite erano anziane.

Avrebbe agito anche in Maremma: il 16 luglio a Grosseto entrò in casa di una 80enne, poi si infilò nella camera, ma la donna si mise a gridare allertando il figlio e mettendolo in fuga. Il secondo caso, invece, è avvenuto ai danni di una 85enne, e frugando nei cassetti riuscì a portar via quattro anelli tra cui la fede della donna.

I carabinieri, da tempo sulle sue tracce, hanno individuato l'auto che l'uomo usava, quindi sono riusciti a risalire a lui. Ci sarebbero altri episodi simili a suo carico. Il 59enne adesso è richiuso nel carcere di Grosseto.

