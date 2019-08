Sgomberato lo stabile occupato abusivamente in via Carissimi

È stato eseguito nella mattinata di oggi lo sgombero di otto appartamenti di uno stabile occupato abusivamente in via Carissimi, a Firenze. Si tratta del nono sgombero eseguito in città da un anno a questa parte.

L’operazione si inserisce in un percorso straordinario voluto dal Prefetto di Firenze Laura Lega, secondo le direttive del Ministero dell’Interno, per il ripristino della legalità sul territorio provinciale. L’immobile era sottoposto a provvedimento di sequestro preventivo dell’Autorità Giudiziaria.

“Desidero esprimere il mio ringraziamento alle Forze di polizia, ha dichiarato il Prefetto, per l’operazione portata a compimento quest’oggi, che si è svolta senza turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica”. “Ringrazio anche il Comune di Firenze, ha aggiunto Lega, per la fattiva collaborazione, che ha ancora una volta permesso di restituire gli immobili ai legittimi proprietari, salvaguardando al tempo stesso le situazioni di fragilità sociale”.

Al momento dell’intervento erano presenti, all’interno degli otto appartamenti, circa quarantacinque persone, delle quali diciassette, tra minori e accompagnatori, assistite dal Comune e dai Servizi sanitari.

Così commenta invece l'operazione il Comitato Inquilini Firenze: "Dalle 9 di questa mattina centinaia di poliziotti in assetto antisommossa hanno bloccato via Baracca per procedere allo sgombero di 8 appartamenti di proprietà del Monte dei Paschi di Siena, occupati dal 2015 da famiglie con minori che hanno redditi troppo bassi per accedere al mercato immobiliare fiorentino. Nel corso di questi anni più volte le famiglie si sono rivolte alla Banca per chiedere di aprire una trattativa per affitti calmierati. Ma da parte del Monte dei Paschi non c'è mai stata nessuna risposta né disponibilità. Le istituzioni locali, da tempo a conoscenza della situazione, non si sono spese in alcun modo per evitare di arrivare all'uso della forza, né tantomeno nel favorire la trattativa con la banca. Oggi la polizia ha fatto irruzione negli appartamenti sfondando le porte e cercando di buttare in strada le famiglie, senza alcun tipo di proposta alternativa che non fosse qualche giorno in hotel solo per qualcuno. Nel frattempo i reparti antisommossa hanno a più riprese spintonato e caricato i solidali accorsi in supporto delle famiglie per allontanarli dall'occupazione arrivando persino a sottrarre loro il megafono.

In piena sintonia il governo Lega-5stelle e la giunta PD continuano a portare avanti una politica volta alla difesa di Banche e speculatori immobiliari, per la quale sono disposti a mettere in campo ogni volta la polizia in forze, senza fare niente per attivare politiche sociali che prevengano l'emergenza abitativa delle sempre più famiglie che sono tagliate fuori dal mercato immobiliare.

È inaccettabile l'ennesimo brutale sgombero senza alcuna prospettiva per le famiglie coinvolte. Le famiglie ad ora sono ancora all'interno dell'immobile e il presidio di solidarietà continua."

