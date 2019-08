Spaccio in largo Alinari, denunciato pusher dalla municipale

Uno spacciatore denunciato, un cliente segnalato in Prefettura, la sostanza stupefacente sequestrata. È questo l’esito di un intervento effettuato ieri sera dalla Squadra antidroga della Polizia Municipale di Firenze. Intorno alle 22 gli agenti in borghese erano impegnati in un appostamento in largo Alinari quando hanno assistito in diretta alla compravendita di droga tra un pusher e un cliente. Immediato l’intervento: lo spacciatore, senza documenti, è stato successivamente identificato come un 23enne cittadino gambiano, mentre l’acquirente è risultato un italiano di 22 anni. Il primo è stato denunciato per spaccio e anche per violazione della normativa sull’immigrazione; il secondo è stato invece segnalato in Prefettura. La droga è stata sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

