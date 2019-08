Stella Maris Fauglia, Asgom (genitori): "Non sappiamo che soluzione hanno in mente Asl e Regione"

In merito alla vicenda giudiziaria che vede indagate 17 persone al centro disabili Stella Maris a Montalto di Fauglia la Asgom, associazione dei genitori degli ospiti ella struttura, annuncia il rischio di chiusura.

Ci sarebbe infatti un ritardo, secondo l'associazione dei genitori nell'apertura della struttura a Marina di Pisa, dove dovrebbero essere trasferiti gli ospiti di Montalto.

Il 30 novembre il centro rischia quindi la cessazione delle attività e da Asgom non si sentono "rassicurati dagli impegni degli enti locali sul fatto che i ragazzi rimangono in carico alle Asl e che la Regione Toscana, nella persona dell'assessore Stefania Saccardi, che è già stata informata di tutto e che ha già avuto contatti con il Comune di Fauglia: sono 62 persone e non sappiamo ancora quali siano le soluzioni che hanno in mente Asl e Regione".

Tutte le notizie di Fauglia