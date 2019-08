Tamponamento a 4 in Fi-Pi-Li prima dei cantieri a Montelupo

Tamponamento a quattro tra un furgone e tre auto poco prima del restringimento di carreggiata per il cantiere sulla Fi-Pi-Li, 500 metri prima dell'uscita di Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Alle 7.30 i vigili del fuoco di Empoli sono stati chiamati a intervenire assieme alla polstrada e ai sanitari inviati dal 118, ossia la Misericordia di Empoli e quella di San Miniato Basso. Una donna è stata estratta dal suo veicolo. Dopo la fase iniziale del soccorso è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dei veicoli incidentati ed è stata riaperta una corsia. Si sono registrate code per i lavori di messa in sicurezza dei veicoli.

