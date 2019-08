Un uomo è stato accoltellato questa mattina, intorno alle ore 11.30, nella zona del piazzale di Porta Romana a Firenze. Da quanto si apprende sarebbe scoppiata una lite tra due uomini in un bar, poi è spuntato un coltello una volta fuori dal bar. Il ferito, un italiano, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è fuggito a bordo di uno scooter. Sul posto è intervenuta la polizia.

