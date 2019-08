Assessori e consiglieri a donare il sangue: l'iniziativa nel Comune di Vicchio

Bella iniziativa del nuovo Consiglio Comunale di Vicchio. Sabato 3 agosto, grazie in particolare all'idea di uno di loro, Ettore Rosari, diversi consiglieri comunali eletti alle ultime elezioni si sono ritrovati al Centro Trasfusionale presso l'Ospedale di Borgo San Lorenzo per donare sangue; con loro anche la vice-sindaco Laura Bacciotti e l'assesore Sandra Pieri. Insieme al gruppo anche i presidenti di AVIS Vicchio, Matteo Ganassi e quello della FRATRES Vicchio, Emanuele Maria Alessi.

Questo il loro commento:" Siamo particolarmente soddisfatti per la scelta fatta da diversi consiglieri comunali del nostro paese sia perchè, purtroppo, le donazioni di sangue sono continuamente in calo da diverso tempo, sia perchè nel periodo estivo anche i donatori abituali dominuiscono, ed anche perchè la maggior parte di loro sono giovani, senza voler togliere niente ai meno giovani, ed infine perchè speriamo che questo gesto sia di esempio per tante altre persone".

Di sangue c'è sempre bisogno e non si può produrre in fabbrica ma solo DONARE!

Invitiamo ancora, chi è in condizione di farlo, a donare: se volete potete contattarci per parlarne insieme.

Fonte: AVIS Vicchio

