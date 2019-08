Bilancio Unione dei Comuni, la Lega: "Conti fragili e poca trasparenza"

“Siamo francamente e onestamente amareggiati e confusi dall’atteggiamento della Giunta dell’Unione dei Comuni nella gestione della Manovra di Assestamento del Bilancio che è stata discussa nella seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa del 31 luglio” dichiara il Capogruppo della Lega - Salvini presso l'Unione dei Comuni, Leonardo Pilastri.

“Non tanto come Lega, non tanto come organi politici, ma, soprattutto, come cittadini, che assistono impotenti ad una modalità di gestione tanto superficiale e pressappochista di argomenti tanto importanti come quello del bilancio da parte della Giunta e della maggioranza PD in Consiglio, che sta iniziando a serpeggiare una reale preoccupazione, riguardo ad eventuali situazioni finanziarie che potrebbero divenire in futuro tanto critiche da non poter, poi, essere gestite con i normali strumenti politici. Una Giunta che, come afferma anche il Revisore dei Conti nel suo “Parere” allegato alla Manovra, non sa gestire adeguatamente né le entrate, né le uscite e che ha costruito un bilancio dall’equilibrio così precario da obbligare il revisore dei Conti a raccomandare alla Giunta “di procedere ad una successiva verifica degli equilibri entro il prossimo mese di settembre, al fine di monitorare costantemente il rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio per l’approntamento tempestivo di eventuali misure correttive che si dovessero rendere necessarie”.

Un bilancio fragile, pieno di punti oscuri, costruito in una situazione di incredibile mancanza di trasparenza e di totale assenza di informazione per TUTTI i Consiglieri e addirittura per il Revisore dei Conti, che raccomanda, in un’altra parte del suo “Parere”, “di adoperarsi per migliorare il livello informativo e la tempistica di elaborazione e trasmissione della documentazione di supporto al Consiglio e all’Organo di revisione per gli atti di cui si chiede il rispettivo intervento”

Tale situazione di oscurantismo, di mancanza di informazione e di pressappochismo è letteralmente esplosa nell’aula consiliare, quando, nonostante le richieste di un minimo livello di informazione sui pochi (7 variazioni in totale) ma grandissimi (una di queste variazioni è di 926.000€) numeri della manovra da parte di vari Consiglieri del Centrodestra, il sindaco Torchia, assessore al Bilancio nell’Unione dei Comuni, ha opposto un totale e irriguardoso rifiuto, invitando tutti i “curiosi” a fare formale richiesta di “accesso agli atti”, nella più nobile tradizione murogommista dei Palazzi del Potere, evidentemente infastidito da atteggiamenti troppo invadenti di qualche rappresentante dei cittadini che vuole fare soltanto l’interesse dei cittadini, e non scaldare le sedie in Consiglio. E pensare”, continua Pilastri, “che pochi giorni prima si era riunito l’Ufficio di Presidenza in fretta e furia allo scopo di informare i capigruppo sui contenuti della manovra, obiettivo clamorosamente mancato a causa delle risposte evasive e talvolta addirittura fuorvianti del Sindaco Torchia: riunione che aveva avuto luogo secondo modalità non regolamentari e, che, comunque la Lega decideva di non invalidare per evitare di mettere in pericolo l’intero Bilancio dell’Unione e per non far ricadere sui cittadini colpe totalmente ascrivibili alla superficialità della Giunta precedente.

Di fatto, nella seduta del Consiglio dell’Unione del 31 luglio, è stato messo ai voti un assestamento di bilancio di cui non è stato dato modo di conoscere i contenuti: tre foglietti con 7 oscure cifre, che nemmeno la Relazione sullo Stato di Attuazione dei Programmi (anche questa in varie parti confusa e con numerose affermazioni assolutamente discutibili e non fondate su dati di fatto) è riuscita a chiarire.

Per questo, durante la dichiarazione di voto, abbiamo fatto un accorato appello a tutte le forze politiche che sedevano in Consiglio, maggioranza inclusa, affinché si mettessero una mano sulla coscienza e pensassero a quel “niente” travestito da “assestamento di bilancio” che stavamo votando, che riflettessero sull’assoluta mancanza di informazione, di chiarezza e di dettaglio che caratterizzava l’evento. All’appello ha risposto compatto il Centrodestra (oltre alla Lega, hanno votato contrario Fratelli d’Italia, Forza Italia e “Progetto Montespertoli” che, evidentemente, dopo la cantonata presa una decina di giorni fa quando, di fatto, si è piegato ad un accordo scellerato con il PD per far eleggere il “loro” candidato a Presidente del Consiglio dell’Unione, è tornato nell’alveo della normalità, ossia nella casa del Centrodestra) a cui, ancora una volta, si è unito il Movimento Cinquestelle, con i comunisti di Beatrice Cioni che si sono astenuti e, soprattutto, con tante facce tristi e pensierose nei banchi del PD, evidentemente consapevoli che non stavano affatto facendo la cosa giusta.

Nel Consiglio dell’Unione dei Comuni”, conclude Pilastri” ESISTE un’opposizione di Centrodestra che è fortissima, unita, coordinata e pronta a servire i cittadini fino alla fine del suo mandato, con un numero di consiglieri che, adesso, è arrivata a 16. Con una minoranza che in totale ha 17 Consiglieri (il Movimento Cinquestelle, finora, non ha mai votato a favore delle proposte della Maggioranza PD), che potrebbero, in certi casi, addirittura arrivare a 19, se i comunisti di Beatrice Cioni, come emerso ieri durante la votazione, non si presteranno, in futuro, alle oscure e discutibili manovre, attuate con metodi assolutistici, che questa Giunta ha già dato prova di fare. Speriamo vivamente che il voto di ieri apra una seria riflessione nel PD e nella Giunta dell’Unione dei Comuni, perché, se continueranno con questo registro, ne vedremo delle belle. E spero anche ormai sia palese anche alla stampa che, forse, la “sensazione” che aveva avuto dopo l’elezione del Presidente Macallè era sbagliata e che il Centrodestra, nell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, è una reale novità politica della quale prendere atto, da non osteggiare pregiudizialmente, che ormai esiste e che potrebbe evolversi verso scenari interessanti anche a livelli geografici più ampi, soprattutto in vista delle elezioni regionali dell’anno prossimo”.

Fonte: Lega Firenze

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa