Comune di Fucecchio incontra Inail e Anmil: reinserimento sul lavoro di persone con disabilità

Come reinserire a lavoro le persone disabili a causa di infortuni o a malattie professionali? Un tema sociale molto importante a cui l'Inail e l'Anmil hanno dedicato un piano di interventi. Di come trasferire questo sostegno sui territori si è discusso ieri in un incontro presso il Comune di Fucecchio tra il direttore dell'Inail di Firenze, Michele Brignola, il presidente regionale dell'Anmil, Vincenzo Municchi, il consigliere nazionale Anmil Evaretto Niccolai, l'assessore al benessere sociale Emiliano Lazzeretti e il vicesindaco Emma Donnini.

Il direttore dell'Inail ha esposto tutte le possibilità per migliorare le condizioni di salute e sicurezza di tutti quei lavoratori che, in seguito ad un infortunio sul lavoro o in seguito ad una malattia professionale, rientrano nel mondo del lavoro. Vi sono molteplici possibilità di supporto economico a partire da una formazione mirata, all'acquisto o adattamento dei macchinari fino a prevedere interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La finalità è di permettere al lavoratore di essere un punto di forza dell'azienda in cui tornerà a lavorare.

Le proposte verranno intanto messe all'attenzione dei lavoratori del comune di Fucecchio per poi allargare la collaborazione a tutte le realtà produttive territoriali.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio