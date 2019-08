Fermato con 90 grammi di hashish: denunciato minorenne

Nella serata di ieri, nella frazione Antella del Comune di Bagno a Ripoli, i carabinieri di Grassina hanno deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà un minorenne del posto, in quanto sorpreso in possesso di 90 grammi di hashish.

Durante l’attività di controllo del territorio, i militari, in pattuglia nel Comune di Bagno a Ripoli, hanno fermato per un controllo il giovane a bordo di un motociclico. Nel corso dell’attività, all’interno della cassetta portadocumenti dello scooter veniva rinvenuta la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

