Colpita da un'auto mentre attraversava la strada, 32enne in ospedale

Forse è stato abbagliato dal sole radente l’automobilista che stamani ha urtato una donna in via Gian Paolo Orsini. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30 nel primo tratto della strada da piazza Ferrucci. La donna, una straniera di 32 anni, stava attraversando la strada quando è stata colpita da una vettura, condotta da un giovane nato nel 1986. Il conducente è risultato negativo ai pretest per alcol e sostanze stupefacenti, mentre la donna è stata portata in ospedale in codice rosso. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale ma non si esclude tra le possibili cause il sole radente che potrebbe aver abbagliato l’automobilista impedendole di vedere la donna.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

