Quattro ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni sono stati denunciati dalla polizia per aver rubato la benzina da uno scooter in sosta per mettere in moto un altro scooter, risultato poi rubato. È accaduto in zona Novoli a Firenze nella notte. I reati contestati sono ricettazione, furto aggravato e danneggiamento. Gli agenti sono stati avvisati da un residente.

