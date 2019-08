Semifinale Miss Toscana a Montecatini Terme: il concorso di bellezza torna su Rai Uno

Tappa fondamentale per il proseguo di Miss Toscana dell’80esima edizione del concorso di Miss Italia 2019.

L'appuntamento è per domenica 4 agosto alle ore 21,30 alle Terme Tettuccio, dove otre 50 ragazze provenienti da tutta la Toscana con i loro piazzamenti ottenuti nelle selezioni a cui hanno partecipato, hanno acquisito il diritto di partecipazione.

Tra tutte le partecipanti ne verranno scelte 27 che con la Miss Mascotte Toscana 2018, formeranno il gruppo definitivo delle 28 finaliste regionali che si contenderanno i 7 titoli regionali prima della finale di Miss Toscana in programma per giovedi’ 22 agosto per la 38esima volta consecutiva a Casciana Terme, dove verra’ eletta la nuova Miss Toscana 2019.

La manifestazione organizzata dall’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, delle Terme di Montecatini, del Caffe’ Storico Terme Tettuccio e del C.Commerciale Naturale Le Vie dello Shopping, avra’ un prologo nel pomeriggio alle ore 17,30 con le Miss a passeggio per il centro, da viale Verdi fino a piazza del Popolo per vari servizi fotografici.

Verso le 19 tutte le Miss proseguiranno verso il ristorante Corsaro Verde per una deliziosa cena prima dell’inizio della serata che e’ previsto per le ore 21,30.

Oltre a designare le 28 finaliste regionali, sarà eletta anche la Miss Tettuccio, si tratta di un titolo simbolico ma importante perché di solito chi vince la pre-finale è tra le grandi favorite per la fascia di più bella del Granducato che sarà assegnata il 22 Agosto a Casciana Terme.

A presentare l'appuntamento di domenica 4 Agosto sara’ Raffaello Zanieri,ospiti della serata Sofia Penco Miss Toscana in carica e Martina Iacomelli vincitrice del titolo nazionale di Miss Cinema 2018.

Fonte: Syriostar

