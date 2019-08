Si spaccia per l'avvocato del figlio e si fa consegnare soldi e gioielli: truffata una 96enne

Si è spacciato per avvocato e ha truffato una 96enne facendosi consegnare 500 euro in contanti e tutti i gioielli che aveva in casa. L'uomo ha chiamato al telefono l'anziana dicendo di essere il legale del nipote che aveva appena causato un incidente e per questo era in carcere, un modus operandi ormai consueto tra i truffatori. Si è quindi presentato a casa della donna e si è fatto consegnare soldi e gioielli che sarebbero servizi come cauzione per la liberazione. Sull'episodio, avvenuto ieri pomeriggio a Firenze in via Veracini, indaga la polizia.

