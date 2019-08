Tre anziani truffati per 17mila euro: ricostruito identikit dei falsi poliziotto e medico

Ieri, tre anziani che abitano nello stesso palazzo nel quartiere Coteto a Livorno, sono stati truffati per un totale di 17mila euro da un finto poliziotto e un'altrettanto fasullo medico.

Ad un anziano, i due hanno portato via 11mila euro in oro e 200 euro in contanti. Agli altri due anziani, una coppia, hanno rubato 7mila euro sempre in oro che si trovavano in cassaforte.

I tre malcapitati hanno denunciato alla polizia l'accaduto e poi hanno ricostruito l'identikit dei finti medico e poliziotto: quest'ultimo avrebbe circa 40 anni, alto 1.70m esile, castano, vestito di scuro. L'uomo traversito da medico avrebbe invece sui 30anni, 1.80 di altezza, robusto, vestito di chiaro e con gli occhiali da vista.

Entrambi parlavano italiano, come ricostruito, e non avevano influenze dialettali.

Tutte le notizie di Livorno