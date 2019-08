Trovato cadavere dentro un sacco a pelo in un fosso

Un cadavere è stato trovato dentro a un sacco a pelo in un fosso lungo la vecchia Aurelia vicino a Riotorto. Da quanto si apprende apparterrebbe ad una donna ed era in avanzato stato di decomposizione, ma non sarebbe ancora stata identificata. La scoperta del corpo sarebbe avvenuta in modo casuale a seguito di un incidente avvenuto nella notte proprio nel tratto dell'Aurelia che costeggia il fosso: ripulendo la strada dai detriti si è notato il sacco a pelo tra la vegetazione. La morte dovrebbe risalire a circa una settimana fa. Da una prima analisi del medico legale non ci sarebbero segni di violenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, oltre al pm livornese di turno.

