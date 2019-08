Vogliamo il pronto soccorso, richiesta di primo intervento sulla montagna pistoiese

La Consulta per la Salute, alla quale aderiamo, ha ricevuto il cronoprogramma della ASL Toscana Centro relativo al riassetto del PIOT “L. Pacini”.

Il documento che i Sindaci andranno a discutere in Regione Toscana lunedì 5 Agosto non ha visto approfondimenti rispetto al documento di Aprile. In questi tre mesi e mezzo sono state inserite le date.

Nel frattempo, però, il 21 Maggio scorso, la Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la mozione n. 1381, che ha impegnato la Giunta Regionale:

- ad “attivarsi per il riconoscimento di Area Particolarmente Disagiata ai sensi e con gli effetti del punto 9.2.2 dell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 2015 n.70, per la Montagna Pistoiese;

- a individuare come punto intermedio per arrivare al modello di cui al punto precedente, anche per la Montagna Pistoiese, gli indirizzi delineati nel Progetto pilota approvato dalla Conferenza unificata Stato- Regioni nel 2015 e richiamato in narrativa, prevedendo, a tal fine, i necessari investimenti e la relativa tempistica per conformarsi a tali indirizzi”. Di tutto questo non si fa alcuna menzione nel documento che appare invece “definitivo” nel concedere un Punto di Primo Intervento per area disagiata di tipo B come previsto dal “Progetto Pilota” approvato in Conferenza Stato Regioni nel 2015.

La conclusione del documento della ASL, infatti, precisa che verrà formalmente dato atto al riconoscimento di area disagiata di tipo B, senza alcun riferimento a passaggi successivi, come invece indicato nella mozione 1381. Non vengono presi ulteriori impegni per il futuro, lasciando la mozione 1381 lettera morta. Eppure è favorevole alla Montagna Pistoiese e se la 3 Commissione Sanità ha previsto il riconoscimento di area disagiata ai sensi del D. M. 70/2015 che può garantire un vero Pronto Soccorso, se i due Consigli Comunali hanno chiesto questo riconoscimento già due anni fa, se 8.145 cittadini stanno chiedendo un Pronto Soccorso da anni, perché ci si ostina a far finta di nulla? Perché non si vuol concedere il Pronto Soccorso?

NOI VOGLIAMOILPRONTOAOCCORSO, insieme a 8.145 cittadini, perciò ci auguriamo che i sindaci facciano valere la mozione 1381, adoperandosi per avere un cronoprogramma sull’approvazione di area disagiata ai sensi del D.M. 70/2015 e che questo impegno sia formalmente inserito ad integrare il presente cronoprogramma. Aspettiamo il 5 Agosto.

Emiliano Bracali (Associazione Zeno Colò in difesa dell’ospedale Pacini) Elio Penna (ANPAS Pubblica Assistenza Campo Tizzoro - Bardalone - Pontepetri) Marcello Fontana (Abetone vuole vivere) Sandra Tonarelli (AUSER) Francesco Gagginie Gabriele Ferrari (AVIS Comunale Montagna Pistoiese) Flavio Ceccarelli (Comitato Promotore “Recupero Ammanco Comunità Montana”) Eva Giuliani (C.R.E.S.T.) Ivan Petrucci (Croce Rossa Italiana Comitato di San Marcello P.se) Simone Pedri (sindacato FIALS di Pistoia) Maria Grazia Franchi (FNP CISL Montagna Pistoiese) Romano Biolchini (Misericordia di Cutigliano) Claudio Gambini (Misericordia Le Piastre) Amerigo Vivarelli (Misericordia di Pracchia) Giorgio Cecchini (Misericordia di Prataccio) Diego Nardini (Misericordia di Popiglio) Simone Ferrari (“Montagna Pistoiese è qui che voglio vivere”)

Fonte: Vogliamo Il Pronto Soccorso

