A Villa Paolina concerto-omaggio a Ruggero Leoncavallo

Nella rassegna di concerti “Nel giardino di Paolina” (a Villa Paolina, Viareggio) non poteva mancare il concerto-omaggio a Ruggero Leoncavallo nel centenario della scomparsa (1857-1919). Il Concerto in programma lunedì 5 agosto (ore 21.00) vede protagonisti gli artisti del Festival Puccini, Katerina Kotsou, Soprano, Sandra Mellace, Mezzosoprano, Fabio Serani, tenore, Luca Bruno, Baritono accompagnati al pianoforte da Chiara Mariani .

In programma alcune celebre arie delle opere più famose del compositore I Pagliacci e la bohème, quest’ultima andò in scena il 2 maggio 1897 alla Fenice di Venezia, 15 mesi dopo quella di Puccini. Fu Leoncavallo prima di Puccini però ad interessarsi al libretto e cominciare a comporre e fu in nome dell’amicizia tra i due artisti che nessuno dei due decise di abbandonare la composizione.

Gli artisti del Festival Puccini ci danno l’occasione per celebrare questo illustre compositore. Ingresso posto unico € 10.00

Fonte: Ufficio stampa

