Antiabusivismo commerciale, la municipale sequestra oltre 2800 articoli

Raffica di sequestri della Polizia Municipale. La scorsa settimana gli agenti del Reparto Antidegrado hanno effettuati controlli contro l’abusivismo commerciale in centro, in particolare in piazza Duomo, lungarno Archibusieri, via dell’Ariento, piazza dei Giudici e piazza Santa Croce. Complessivamente gli articoli sequestrati sono stati 2.831 soprattutto bigiotteria, statuine e foulard. Poco meno di mille sono stati confiscati a sei venditori, colti sul fatto dagli agenti mentre offrivano la merce ai passanti: per loro è scattata la maximulta da 5.000 euro per la violazione della legge regionale sul commercio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

