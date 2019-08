Arrestato spacciatore 17enne a Pistoia

Nella serata di ieri la polizia di Pistoia ha denunciato un diciassettenne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, il ragazzo vedendo che la volante si dirigeva verso di lui, ha iniziato ad aumentare frettolosamente il passo. Raggiunto ha opposto loro resistenza per sfuggire al controllo e dall’interno dei pantaloni ha gettato a terra un involucro in cellophane che conteneva varie dosi di sostanza stupefacente, di seguito risultata essere del tipo “hashish”, pronte per la cessione.

Successivamente a seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 2 bilancini di precisione, cellophane per confezionamento ed un coltello avente residui di sostanza.

