Climatizzata la struttura della Salute mentale di Colle Val d’Elsa

Sono stati portati a termine sabato scorso, 3 agosto, i lavori per la climatizzazione della struttura dedicata alla salute mentale di Colle Val d’Elsa.

L'edificio, che si trova in via Gramsci e che molti ricordano avere ospitato le storiche scuole medie, è da tempo destinato ad accogliere le attività di diagnosi e terapia della salute mentale della zona Valdelsa, nonché altri ambienti per la riabilitazione e la terapia occupazionale diurna e un appartamento ristrutturato per il progetto del "dopo di noi".

La struttura soffriva, anche in ragione del progetto originario, di difetti di climatizzazione che si evidenziavano maggiormente nel periodo estivo anche a seguito del posizionamento degli infissi di sicurezza.

L'intervento ha previsto il posizionamento della centrale esterna e di 10 apparecchi interni (8 negli ambulatori e 2 nell'appartamento per il "dopo di noi").

Tale intervento consentirà anche un adeguato riscaldamento nei periodi invernali.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda USL Toscana Sud Est

