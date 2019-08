Controlli della polstrada sulle strade toscane: 34 patenti ritirate e 1668 punti sottratti

È di 34 patenti ritirate e 1.668 punti sottratti il bilancio dell’operazione effettuata in Toscana, lo scorso fine settimana, dalla Polizia Stradale, che ha monitorato non solo l’esodo dei vacanzieri verso le principali località turistiche e balneari regionali, ma anche il popolo della movida.

Il dispositivo è stato attuato in modo da variare, a seconda delle necessità del momento, lo schieramento sul campo di 240 equipaggi impiegati, anche sulla base delle informazioni ricevute dall’elicottero dell’VIII Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze che, dall’alto, ha continuamente monitorato il flusso veicolare.

I controlli hanno interessato 1.678 persone e 1.552 veicoli, con 680 infrazioni accertate e 29 conducenti positivi all’etilometro. Gliautovelox ed i telelaser hanno rilevato 211 veicoli che correvano troppo. Ad altri 78 automobilisti è stato intimato l’Alt sul posto per contestare l’eccesso di velocità, mentre 60 erano senza cinture e ben 139 quelli con il telefonino in mano, rimasti molto sorpresi quando hanno visto spuntare la paletta della Polstrada dalle auto civetta.

Gli incidenti rilevati sono stati 30, mentre gli interventi di soccorso 239, per gran parte dovuti ad avarie meccaniche.

Nella notte tra sabato e domenica in Versilia, a Marina di Pietrasanta (LU), i poliziotti della Sezione di Lucca e della Sottosezione di Viareggio, supportati da un Ufficio mobile nonché da un medico e da un infermiere della Questura lucchese, hanno presidiato le strade che conducono ai locali più in della Versilia, per sottoporre all’etilometro ed al drug-test i conducenti: su 49 controllati, 10 sono risultati positivi all’etilometro e per loro è scattato il ritiro della patente, oltre che alla decurtazione, complessivamente, di 140 punti, mentre in 5 sono risultati positivi al test antidroga.

I controlli della Polstrada hanno riguardato anche il litorale della Maremma. Domenica notte i poliziotti della Sezione di Grosseto e del Distaccamento di Orbetello hanno controllato 83 persone, di cui 5 sono risultate positive all’etilometro. A tutti è stata ritirata la patente e sottratti complessivamente 50 punti.

A Prato l’attenzione si è concentrata su chi si mette alla guida e si distrae con il cellulare. I poliziotti della locale Sezione, con un dispositivo misto composto da equipaggi in divisa ed in abiti civili, sabato mattina ne hanno sorpresi 17 automobilisti nella zona a ridosso del Macrolotto, ritirando la patente ad un recidivo. Un’altra patente è stata ritirata a un uomo che aveva alzato troppo il gomito. In tutto sono state contestate 38 infrazioni, per l’ammontare di circa 7.000 euro di multa e 92 punti decurtati.

Anche nel capoluogo toscano la Polstrada nel week-end ha messo sotto tiro chi è al volante senza cinture o con il cellulare tra le mani, spesso usando veicoli non revisionati. Le pattuglie della Sezione e della Sottosezione di Firenze Nord si sono posizionate sul tratto autostradale che attraversa la città e lungo i Viali che portano nel centro cittadino di Firenze, utilizzando anche auto civetta e lo street-control, in grado di leggere le targhe e segnalare i veicoli senza assicurazione o revisione. Il bilancio è stato di 28 conducenti sanzionati perché privi di cinture e 45 che guidavano con il telefonino in mano, oltre a 15 mezzi non revisionati. Positivi all’etilometro sono risultati 5 conducenti, ai quali la Stradale ha ritirato la patente e sottratto 10 punti ciascuno.

Tutte le notizie di Toscana