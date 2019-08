Danni del maltempo in Valdelsa, interrogazione di Cantini e Parrini

L’onorevole Laura Cantini e il senatore Dario Parrini hanno presentato un’interrogazione scritta per sostenere la richiesta di stato di emergenza e stato di calamità, presentata dalla Regione Toscana al Governo per i danni causati dal maltempo sabato 27 luglio, che hanno pesantemente colpito la Valdelsa.

“Dopo la dichiarazione di stato di emergenza regionale- spiegano i parlamentari- è importante che il Consiglio dei Ministri accolga la richiesta di stato di emergenza nazionale e che il Ministero dell’agricoltura faccia altrettanto per lo stato di calamità naturale. Questo è un primo importante passo e con la nostra interrogazione vogliamo velocizzare questo passaggio, in modo da poter far ottenere gli indennizzi previsti nel più breve tempo possibile, poiché sappiamo che non saranno disponibili da subito. Chiediamo quindi a tutti i parlamentari toscani di sottoscrivere questo atto e lavorare congiuntamente per ottenere questo riconoscimento.”

“La cosa che più ci preme è che le famiglie e le imprese colpite dal maltempo abbiano risposte in tempi brevi. La Regione Toscana ha agito tempestivamente stanziando, con una variazione di bilancio, le spese di somme urgenza per i danni causati dall’ondata di maltempo.

Non possiamo che solidarizzare con chi ha subito danni, il nostro compito principale adesso è quello di trovare le soluzioni, per questo solleciteremo per quanto in nostro potere gli organi competenti”.

