Disservizio elettrico a San Giusto, Iolo e dintorni: tecnici all'opera

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che a Prato sulla linea elettrica denominata “Reggiana”, nel tratto che fornisce alimentazione a una parte di San Giusto, Iolo e località limitrofe, si è verificato un disservizio elettrico a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo interrato.

Le squadre operative di E-Distribuzione, coadiuvate dal Centro Operativo che ha già ripristinato il servizio per buona parte delle utenze con manovre in telecomando, sono intervenute sul posto e stanno installando un cavo attrezzo – ovvero un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo interrato – per rialimentare anche il resto delle utenze prive di elettricità, che sono un numero circoscritto. Il piano di lavoro sta procedendo regolarmente, ma l’operazione tecnica è complessa e si concluderà entro il tardo pomeriggio.

Fonte: Enel srl

