È entrato in un hotel di via Faenza nel centro di Firenze e in stato di alterazione psicofisica, ha preso a pugni il portiere nella hall: l'uomo è stato ferito al labbro. È successo la scorsa notte.

L'aggressore, un 27enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato la notte scorsa dalla polizia. Avrebbe agito in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all'abuso di alcol o droghe.

