Lite degenera a Ponte a Egola, un uomo accoltellato

Un uomo è stato ferito da un'arma da taglio nella prima serata di oggi, erano da poco passate le 19. L'episodio è avvenuto a Ponte a Egola tra via Diaz e via Spalletti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati dai negozianti che hanno assistito alla discussione. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara e non è possibile, al momento, stabilire se l'uomo ferito, un 53enne, fosse o meno coinvolto nella lite.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

I carabinieri indagano sull'accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

