Marco ed Emy sposi, fiori d'arancio in Comune a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo festeggia il matrimonio di due suoi dipendenti. Sabato 3 agosto nel nell'ex chiesino di Villa Giamari si sono sposati Marco Tofanari, ingegnere del Ced ed Emy Di Giorno del servizio cultura. A celebrare il matrimonio non è voluto mancare il sindaco Simone Calamai che ha sottolineato:«Non capita tutti i giorni che due dipendenti della stessa amministrazione si sposino e per me è stata una grande gioia aver unito in matrimonio Marco ed Emy». Il sindaco Calamai ha dedicato agli sposi la poesia “Se saprai starmi vicino” di Pablo Neruda ed ha espresso il proprio augurio per una lunga e felice vita insieme. Gli sposi sono stati festeggiati da amici e parenti. A Marco ed Emy vanno i più grandi auguri di felicità da parte di tutti i dipendenti del Comune di Montemurlo.

Nella foto Marco Tofanari ed Emy Di Giorno insieme al sindaco Calamai

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

