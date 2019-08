Matilda Ricami compie 20 anni e dona 3mila euro a Astro

Una storia di successo, di saper fare, e di solidarietà. I 20 anni di Matilda, l’azienda empolese che realizza creazioni straordinarie per tutte le grandi firme del panorama mondiale della moda, celebrati con un bel momento di festa nel magnifico scenario di villa Castelletti a Signa sabato 3 agosto, costituiscono l’occasione per ripercorrere una storia di quelle che nel panorama imprenditoriale può essere definita senz’altro una perla. Ne abbiamo parlato con colui che si trova al timone dell’azienda dal momento in cui è nata, Elio Orlando. Abbiamo detto successo e solidarietà, perché negli anni, insieme alla crescita continua del numero dei dipendenti, del fatturato e dei clienti, Matilda ha realizzato anche un altro grande sogno, quello di aiutare gli altri; e allora è così che la crescita dell’azienda è stata accompagnata anche dalla crescita dei numeri che riguardano questo meritorio ambito di intervento: 165mila euro solo nell’ultimo anno, il 2018, raccolti e devoluti finanziando progetti di solidarietà sul territorio dell’Empolese Valdelsa (citiamo solo a titolo di esempio la grande operazione che ha portato Matilda a coinvolgere ben 20 soggetti in un progetto che ha condotto all’inaugurazione di casa Matilda, una casa di seconda accoglienza per donne in difficoltà gestita dal Centro Lilith di Empoli, nell’ex-Hotel Vittoria in Via Carrucci, a Empoli). Matilda in realtà è spesso riuscita a coinvolgere nei tanti percorsi di solidarietà e beneficenza ideati molti amici, con iniziative mirate sempre su progetti specifici e realizzabili.

Dunque, tagliato il traguardo dei 4 lustri di attività, i vertici dell’azienda guardano oggi ancora di più al domani, e soprattutto pensano alla crescita e allo sviluppo del lavoro, a nuove creazioni e lavorazioni, proiettando Matilda ricami nel futuro. E siccome la solidarietà per Matilda ricami non conosce sosta, anche in questa occasione è arrivata una donazione di 3mila euro per l’Associazione Astro; un bel modo per rendere ancor più bella la festa di compleanno. Presente alla serata il presidente dell’Associazione Astro Paolo Scardigli, che ha ricevuto la donazione a nome dell’associazione, e il dottor Claudio Caponi, responsabile operativo della breast unit dell’ospedale di Empoli e coordinatore del centro senologia del presidio.

“Il paragone giusto – ha affermato soddisfatto il presidente Scardigli – per definire Elio Orlando di Matilda ricami è quello che possiamo fare accostando la sua figura ai mecenati rinascimentali. Un’azienda che cresce, un’azienda che arricchisce il territorio, e un imprenditore illuminato che inventa un nuovo modo di fare beneficenza. Elio Orlando è autentico un mecenate moderno”.

“Questa donazione ad Astro – ha affermato soddisfatto il dottor Claudio Caponi – è il primo mattone di un nuovo progetto, che porterà all’acquisto di un macchinario, un ecografo, che andrà ad arricchire la dotazione del centro senologico. Grazie all’impegno in percorsi come quelli portati avanti negli anni con Matilda e con altre realtà, riusciamo a realizzare progetti importanti che altrimenti non sarebbero realizzabili”. Presente alla serata anche il consigliere della Regione Toscana Enrico Sostegni, che ha sottolineato l’importanza della presenza sul territorio di realtà imprenditoriali all’avanguardia, e operanti sul mercato internazionale dell’alta moda, come Matilda ricami.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli