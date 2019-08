Polizia municipale, si potenziano i controlli in orario notturno

Si potenzia l'attività di controllo della Polizia municipale in orario notturno. Lo ha deciso la giunta comunale con l'approvazione del progetto “Lucca Si-cura 2019”, che destina una parte dei proventi derivati dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ad aumentare i servizi di pattugliamento degli agenti sul doppio fronte dei controlli stradali e della sicurezza urbana.

L'attività della pattuglia, composta da un minimo di otto persone (un ispettore, sei agenti e un addetto alla Centrale Operativa), si svolgerà in modo da garantire un servizio continuativo dal pomeriggio alla notte. Saranno effettuati controlli sulla sicurezza stradale e in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Attività mirate saranno effettuate sul fronte della sicurezza urbana, in modo da prevenire atti di vandalismo e più in generale di comportamenti che vadano contro la convivenza civile. Saranno effettuati controlli sull'inquinamento acustico e sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

Il potenziamento del turno notturno scatterà da venerdì prossimo 9 agosto e riguarderà tutti i fine settimana (giorni di venerdì e sabato) dei mesi di agosto e settembre, i primi due fine settimana del mese di ottobre e alcuni eventi che prevedono un notevole afflusso di pubblico in città, in particolare la Notte Bianca del 24 agosto, Santa Croce e San Silvestro. Gli agenti saranno in servizio dalle 16.30 fino alle 3.00 (tranne che per Santa Croce, dove il servizio sarà svolto dalle 15.30 alle 2.00) e comunque l'orario potrà essere adattato in base alle esigenze dei singoli eventi. Il potenziamento dei controlli interesserà anche le cinque giornate di Lucca Comics & Games, in questo caso nella fascia oraria che va dalle 10.30 alle 21.00.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

