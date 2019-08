Postino trova pistola nella cassetta, avviati accertamenti

Nei giorni scorsi un postino ha trovato una pistola all'interno di una cassetta delle Poste in una piazza di San Casciano Val di Pesa. La procura ha avviato accertamenti sull'arma, funzionante, che era nella sua fondina

Secondo le ricostruzioni il postino ha aperto la cassetta per ritirare la corrispondenza e si sarebbe trovato tra le mani anche la pistola. Per questo ha avvisato i carabinieri. Il pm di turno ha disposto accertamenti scientifici, tra cui quelli per rilevare l'eventuale presenza di impronte digitali. Altri rilievi sono mirati a ricostruire una possibile storia della pistola.

