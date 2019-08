Raccolta e smaltimento rifiuti più economici a Altopascio: "Indicatori positivi"

161 euro per abitante contro una media di 215 euro: ad Altopascio il costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è più basso rispetto alla media dell’Autorità di ambito, composta dai comuni delle quattro province della Costa Toscana.

Non solo: nella cittadina del Tau è più basso anche il costo a tonnellata dello smaltimento (334 euro i 352 dell’ambito), mentre è saldamente più alta la percentuale di raccolta differenziata. Infatti, se la media delle quattro province sfiora il 54 per cento (53,87 per l’esattezza), ad Altopascio la raccolta differenziata supera il 70 per cento, arrivando al 71,70.

“Tre indicatori, tutti positivi - commenta l’assessore all’ambiente, Daniel Toci -. I dati sono emersi nel corso dell’ultima assemblea di Ato Costa. Sono numeri che ci indicano un fatto evidente: differenziare conviene, non solo all’ambiente, ma anche alle tasche dei cittadini. Per questo motivo con Ascit abbiamo avviato un percorso di sensibilizzazione e informazione più capillare, abbinato ad alcuni provvedimenti”. Il primo è stato l’ordinanza del mercato del giovedì, che definisce meglio e in modo più funzionale le modalità per il conferimento e la sistemazione dei rifiuti nelle aree mercatali: il periodo di sperimentazione è terminato e ha già portato effetti positivi, grazie anche alla collaborazione dei proprietari dei banchi. L’amministrazione comunale insieme con Ascit sta definendo anche la revisione e la riorganizzazione delle modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti delle aziende di medie e grandi dimensioni, per aumentare i materiali da riciclare e migliorare la qualità degli stessi. Sul fronte utenze domestiche, invece, è in corso la fase di mappatura e monitoraggio per verificare l’iscrizione alla Tari e per inviare lettere mirate ai condomini dove la raccolta differenziata è più problematica. Resta attivo lo sconto del 10% sulla bolletta per chi pratica il compostaggio domestico: le famiglie che hanno un orto o un giardino possono trasformare gli scarti organici in terriccio. Il composter si ritira all’Urp del Comune, in piazza Vittorio Emanuele, o all’Ascit, a Lammari, mentre per ottenere la riduzione bisogna rivolgersi all’ufficio tributi. Quarto tassello è rappresentato dalla lotta all’abbandono dei rifiuti: una battaglia continuativa, portata avanti molto spesso con i cittadini che inoltrano segnalazioni all’amministrazione comunale o alla Municipale, resa ancora più efficace con l’acquisto di due nuove telecamere no dumping, che portano a quattro il numero di strumenti mobili, da spostare sul territorio per riprendere e poi multare coloro che disperdono i rifiuti nell’ambiente. “La nuova strategia sta già portando i primi segnali positivi - conclude l’assessore Toci -. La nostra priorità, infatti, è ridurre i rifiuti, aumentare i materiali da avviare al riciclo e responsabilizzare i singoli cittadini rispetto alle buone pratiche”.

Fonte: Comune di Altopascio - ufficio stampa

