Una settimana di musica, cinema e arte in Manifattura Tabacchi

Musica, cinema, arte: prosegue l’estate in Manifattura Tabacchi, attraverso un’altra settimana di appuntamenti gratuiti tra B9, il primo edificio rigenerato e aperto al pubblico all’interno dell’ex complesso industriale, e lo scenografico cortile della Ciminiera (ingresso da via delle Cascine, 33).

Per il ciclo “Partenze intelligenti”, rassegna cinematografica a cura di In fuga dalla bocciofila, cinque pellicole d’autore in programma questa settimana: si comincia questa sera con l’adrenalina di Collateral (2004) di Michael Mann, mentre domani, martedì 6 agosto, Eisenstein in Messico (2015) di Peter Greenaway, porterà lo spettatore in tutt’altro tipo di atmosfera e introspezione. Mercoledì 7 agosto sul grande schermo un grande classico italiano La classe operaia va in paradiso (1971) di Elio Petri, mentre giovedì 8 uno dei cult dei fratelli Joel e Ethan Coen, Non è un paese per vecchi (2007). La settimana cinematografica in Manifattura Tabacchi si chiude venerdì 9 agosto con L’Odio (1995) di Mathieu Kassovitz. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21.30 (ingresso libero).

Sotto il profilo musicale diversi i dj set in programma: in consolle si alterneranno Eduardo Amoruso (martedì 6), Dre Love, dj e performer newyorchese che vanta collaborazioni con big come Alex Britti, Neffa e Almamegretta (mercoledì 7), mentre giovedì 8 sarà Mistiche Vibre del collettivo fiorentino Autentica a selezionare il meglio del jazz e del soul per Buzz Sound. I set hanno inizio alle ore 19 per accompagnare l’aperitivo e la cena in Manifattura e riprendono alle 23.30 dopo la fine dei film.

Per tutta l’estate, infatti, sarà possibile cenare o bere un drink in Manifattura, grazie all’offerta gastronomica di B9: tra gli Spritz originali di Bulli & Balene, il “bacaro veneziano” rivisitato in chiave fiorentina che gestisce anche il bistrot interno al complesso, le pizze artigianali e i cocktail tailor made di Soul Kitchen, le birre made in Tuscany di Birrificio Valdarno Superiore.

Prosegue infine l’installazione artistica Swan Lake And Swan Dance a cura di Guendalina Cerruti, nello spazio Toast, ex guardiania della Manifattura all’interno del Cortile della Ciminiera.

Manifattura Tabacchi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 02.00. Info sul sito www.manifatturatabacchi.com

