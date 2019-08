I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto, distaccamento di Follonica, sono intervenuti sulla SP115 Via Matteotti nel Comune di Gavorrano per catturare una piccola iguana di circa 60 cm di lunghezza, di proprietà sconosciuta. Il piccolo animale era situato nei rovi all'interno della piscina Comunale di Giuncarico. Una volta recuperata, l'iguana è stata affidata al responsabile dell'Associazione "Lega per l'abolizione della caccia" con sede a Giuncarico.

