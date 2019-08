Sportello straordinario Fidi Toscana, Fratoni e Ceccarelli ad Arezzo

Apertura ad Arezzo, domani, martedì 6 agosto, alla presenza degli assessori regionali Federica Fratoni e Vincenzo Ceccarelli, di uno sportello straordinario di Fidi Toscana, che si trova presso il Genio Civile (via Testa 2).

Lo sportello rimarrà attivo per tutto il mese per fornire informazioni ed assistenza sugli interventi della Regione in favore delle imprese danneggiate dall'ondata di maltempo che a fine luglio si è abbattuta con particolare forza sulla provincia di Arezzo, la Valdichiana e la Valdelsa empolese.

L'apertura dell'ufficio, alle ore 10.30, sarà preceduta da un sopralluogo degli assessori sui luoghi maggiormente colpiti dal maltempo, con ritrovo alle ore 9.00 in località Olmo, nei pressi del centro commerciale.

Alle ore 11.00, dopo l'apertura dello sportello, gli assessori regionali Federica Fratoni e Vincenzo Ceccarelli incontreranno la stampa.

Lo sportello sarà aperto al pubblico nei giorni 6-8-22-29 agosto con orario 10-13 e 14-16. Un ufficio analogo è aperto a Empoli, attivo anche ad agosto il giovedì dalle 9 alle 13.

Fonte: Giunta Regionale

