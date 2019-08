Oggi pomeriggio a Camaioni, sul lato che insiste nel Comune di Carmignano, un tir è rimasto bloccato in via La Nave, una stradina stretta che sbuca nell'abitato di Camaioni dal lato di Carmignano. Sul posto per la rimozione dell'autoarticolato sono intervenuti la Polizia Municipale di Carmignano, i vigili del fuoco di prato con aps e campagnola e la autogrù da Firenze ovest che ha provveduto a rimetterlo in strada.

Tutte le notizie di Carmignano