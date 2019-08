Torna il ‘Narrastorie’ di Cristicchi, presentazione a palazzo del Pegaso

Martedì 6 agosto alle 12.45, in sala Barile di palazzo del Pegaso, sarà presentata la quarta edizione del ‘Narrastorie’, il festival del racconto di strada dedicato alla tradizione orale e al teatro di narrazione in programma ad Arcidosso (Grosseto). Dal 19 al 25 agosto, infatti, il borgo suIl’Amiata tornerà ad accendersi nella magia del racconto poetico che si traduce in fiaba.

A illustrare il programma il direttore artistico, Simone Cristicchi. Interviene il presidente dell’assemblea toscana,Eugenio Giani.

Fonte: Regione Toscana

