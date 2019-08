L'infinito di Leonardo, poesia e musica per il pubblico empolese

Pubblico attento e interessato all’incontro “L’infinito di Leonardo” nell’atelier letterario del “Circolo Poeti e Scrittori” in Via Spartaco Lavagnini - Empoli.

Un mix di poesia (voce narrante Andrea Giuntini) musica (Federica Baronti – flauto traverso - Diana Calosi – Arpa) Tiziana Giuliani (movimenti coreografici).

In una calda serata, piena di stelle, la corte cinquecentesca dell’ex fattoria Parri si è animata volando alto. Molti anche i giovani che hanno scelto di esserci. Applausi ripetuti per tutti. “L’infinito di Leonardo” è nato da un’idea di Nicola Baronti e Maria Cristina Porta. Una pièce emozionante e ricca di significati. A fine spettacolo consegnati i diplomi per collaborazione culturale a Tamara Morelli – Giuliana C. Matthieu – Chiara Ricci – Benedetta Taddei – Daniela Monachesi – Daniela Quieti.

Lo spettacolo, con il patrocinio del Comune di Empoli è stato organizzato dal “Circolo Poeti e Scrittori” in collaborazione con il Circolo Arti Figurative – Associazione Vinci nel Cuore – Associazione Logos Cultura - Rivista La Ballata – Rivista Orizzonti – Ibiskos Ulivieri.

