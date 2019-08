Musei dell'Università di Pisa aperti nel mese di agosto

È arrivato agosto e quasi tutti i musei dell’Università di Pisa sono aperti: perché allora non approfittare della frescura offerta dagli alberi dell’Orto Botanico o della calma estiva per visitare mostre o collezioni che durante l’anno non si ha il tempo di vedere? Fare del turismo nella città in cui si vive può riservare belle sorprese.

Il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi ospita una tra le più importanti raccolte pubbliche di grafica contemporanea. Fino al 1° settembre vi sono inoltre in corso le tre mostre temporanee: Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures, I colori della prosperità: frutti del vecchio e nuovo mondo, Arno, compagno di vita. Il museo è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Chiuso il 15 di agosto.

L’Orto e Museo Botanico, dove è appena stata inaugurata una nuova piccola serra, per tutto il mese di agosto resterà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 21 (escluso il weekend del 24 e 25 agosto che rimarrà chiuso a causa di un intervento di manutenzione per preservare i pregevoli esemplari di palme custodite al suo interno).

Il Museo di Storia Naturale di Calci rimane aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Il museo è ospitato nella trecentesca Certosa di Calci e include l’acquario di acqua dolce più grande in Italia. Da poco è visitabile una nuova esposizione dedicata all’Evoluzione degli Uccelli. Ancora in corso è, inoltre, la mostra temporanea Arthropoda. Viaggio in un microcosmo dedicata alla scoperta di insetti, ragni e scorpioni.

Per l’importanza dei suoi reperti, le Collezioni Egittologiche rappresentano un solido punto di riferimento per gli studiosi e gli appassionati di archeologia e storia dell’antico Egitto. Fanno parte della Pisa meno conosciuta. Si trovano infatti al primo piano del Palazzo Mazzarosa, in Via San Frediano, 12, a due passi da Piazza dei Cavalieri. Sono aperte tutti i giorni feriali, ma bisogna suonare il campanello sulla strada per farsi aprire. Questi sono gli orari: lunedì e giovedì 9-13; martedì, mercoledì e venerdì 9-13 e 15-18. Chiuso sabato e domenica e il 15 agosto.

La Gipsoteca di Arte Antica, in Piazza San Paolo all’Orto 20, ospita una tra le prime raccolte di calchi in gesso istituite in Italia, offrendo una sintesi delle opere più note e significative dell’arte greca, etrusca e romana. Al primo piano sono esposte la collezione dell’Antiquarium di archeologia classica e le collezioni Paletnologiche. È aperta da martedì a sabato negli orari 9-13 e 16-19. Chiuso domenica e lunedì e il 15 di agosto.

Il Museo degli Strumenti per il Calcolo espone infine i pezzi più significativi di una raccolta di macchine legate alla storia dell’Informatica tanto ricca quanto unica in Italia: dagli aritmometri dell’Ottocento ai grandi calcolatori degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, fino ai prodotti più rilevanti nella storia del Personal Computer. Il museo ospita il primo calcolatore scientifico italiano, la CEP (Calcolatrice Elettronica Pisana), costruito proprio dall’Università di Pisa. Con entrata da via Bonanno Pisano 2/B e da via Nicola Pisano (area dei Vecchi Macelli), il museo segue i seguenti orari: da lunedì a venerdì 9-17. Chiuso sabato e domenica e il 15 di agosto.

I musei di Anatomia, (Museo Anatomico Veterinario, Museo di Anatomia Umana e Museo di Anatomia Patologica) resteranno invece chiusi ad agosto, dando appuntamento a tutti i visitatori a partire da settembre.

Ricordiamo che i musei universitari sono gratuiti per tutti gli studenti delle università toscane (che esibiscono la carta unica dello studente universitario della Toscana).

Fonte: Università di Pisa

