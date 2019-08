Don Biancalani e vescovo Giulietti contro il Decreto Sicurezza Bis, Lega: "Non facciano politica"

Oltre al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l'arcivescovo Paolo Giulietti ha preso posizione contro il Decreto Sicurezza Bis. Entrambi hanno presenziato al ricordo di don Aldo Mei, ucciso nel 1944 dai nazisti, e sono stati immortalati con l'appello di Libera. Lo slogan dell'associazione - 'La disumanità non può diventare legge' - è stato lanciato affinché il senato non votasse il testo del decreto, giunto ieri (lunedì 5 agosto) in aula. Proprio il Decreto viene definito un'aberrazione giuridica.

La decisione del vescovo di Lucca ha attirato su di sé molte risposte, sia dai social sia dal mondo politico in generale. Lo stesso dicasi per don Massimo Biancalani, il sacerdote di Vicofaro (Pistoia) che già in passato era finito al centro della scena per le sue uscite a sfondo politico. Anche per don Biancalani sono arrivate critiche.

La protesta di Montemagni (Lega) su Giulietti: "Non faccia politica"

“È arrivato da poco, ma subito il nuovo Vescovo di Lucca Paolo Giulietti si toglie l’abito talare ed indossa quello di un Tambellini qualsiasi - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - commentando una foto dove il suddetto il prelato, con un cartello ben in evidenza, punta ad osteggiare il Decreto Sicurezza Bis, approvato in via definitiva al Senato. Esprimo, per l’ennesima volta il mio rammarico ed un forte disappunto verso questa Chiesa, fortunatamente solo una parte di essa, che pensa quotidianamente a fare bassa politica e non alla cura delle anime dei fedeli che, tra l’altro, a Lucca paiono un po’ scarseggiare, visto che i luoghi di culto sono spesso semivuoti, mentre le piazze con la presenza del Ministro Salvini, anche in piena estate, sono sempre pienissime. Tra l’altro invito il responsabile della Diocesi lucchese a leggere attentamente i diciotto articoli del Decreto, prima di emettere giudizi così trancianti su un documento che vuole garantire maggiore sicurezza e quindi più serenità ai cittadini, anche quelli residenti a Lucca e provincia.”

Pira e Vescovi (Lega) su Biancalani: "Siamo esterrefatti"

"Eravamo preoccupati dall'assenza di esternazioni da parte di Don Biancalani - affermano il Senatore leghista Manuel Vescovi e Sonia Pira, Commissario provinciale della Lega - ma, puntualmente, il prete di Pistoia ha voluto, ovviamente, dire la sua dopo l'approvazione del Decreto Sicurezza bis. Addirittura tanto per non smentirsi, il parroco di Vicofaro chiama tutti alla disobbedienza civile; davvero un invito perfettamente in linea con l'abito che indossa... Siamo, dunque, per l'ennesima volta esterrefatti dalle affermazioni di un sacerdote che ha dimenticato, da tempo, quale debba essere il ruolo primario di un prete; se, poi, vuole fare politica, lo dica espressamente e si candidi alle prossime elezioni. Vogliamo, infine, dare un consiglio al prelato: legga con attenzione, prima di lanciare i soliti farneticanti anatemi, il documento approvato in via definitiva al Senato. Troverà diciotto articoli che mirano ad assicurare maggiore sicurezza e quindi una vita più serena ai cittadini, compresi, ovviamente, quelli di Pistoia."

