Allargamento Sr 69, lotto I concluso entro l'anno

A distanza di un anno l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli è tornato al cantiere per la realizzazione della complanare alla Sr 69 nel tratto dall'uscita 'Incisa' dell'autostrada A1 a Prulli, nel comune di Reggello.

L'assessore, il sindaco di Reggello Cristiano Benucci ed i tecnici regionali hanno visitato il cantiere per l'allargamento della sede stradale da via Pertini a via Poggio Alberti, valutando anche i lavori per le trivellazioni, necessarie per realizzare delle paratie per migliorare la sicurezza stradale ed idrogeologica.

L'opera, dal valore complessivo di circa 3.975.000 euro, sta progredendo con regolarità, nel rispetto del cronoprogramma. Sia la rotatoria in località Ciliegi che la sede stradale a Ricavo sono già transitabili e collegati alla viabilità esistente.

"I lavori stanno andando avanti e le opere già realizzate, ad esempio la nuova rotatoria, dimostrano la loro efficacia - ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - il I lotto è realizzato circa al 60% e da programma dovrebbe essere concluso entro la fine dell'anno. Sono stati realizzati l'ampliamento e l'adeguamento della sede stradale oltre a nuove barriere. E sono in corso le trivellazioni necessarie per installare i pali che sosterranno la nuova sede stradale".

Per quanto riguarda gli altri lotti, l'assessore ha ricordato che il II lotto è competenza di Autostrade e rientra tra i lavori di compensazione per la realizzazione della terza corsia. Invece il III lotto da Prulli a Matassino è in fase di gara di appalto; il Lotto IV è in fase di ipotesi progettuale, mentre il Lotto V da Matassino alla rotatoria dei Renacci, inizio del tratto aretino della SR 69, è in fase di progettazione. "Il V lotto - conclude l'assessore - è senza dubbio il più impegnativo sia a livello di tracciato che a livello economico ma anche per questo siamo in fase di progettazione. Il progetto preliminare è in fase di Via, una volta superata questo step ci sarà la progettazione esecutiva per la variante urbanistica. Ci aspettiamo l'inizio dei lavori nel 2021".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

