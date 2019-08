Aree verdi e giardini scolastici: ecco i lavori conclusi durante la pausa estiva

Sono terminate da pochi giorni le manutenzioni straordinarie sugli arredi e sui giochi dei giardini di tutta la zona di via Martiri Cavicchi dove, approfittando della pausa estiva, sono in fase conclusiva anche gli interventi sugli edifici scolastici. Sia nella struttura che ospita la scuola dell’infanzia sia in quella che ospita la primaria, infatti, sarà realizzato un intervento di antisfondellamento per mettere in sicurezza i solai ed evitare crolli del soffitto; è inoltre prevista la sostituzione dell’illuminazione e degli impianti elettrici per un totale complessivo di circa 190mila euro [qui il dettaglio di tutte le manutenzioni in corso nelle scuole: http://bit.ly/LavoriEstateScuoleFIV ].

Tornando ai lavori appena conclusi sull’area verde di via Cavicchi, nel dettaglio l’ufficio Ambiente del Comune ha curato l’ampliamento del giardino a disposizione della scuola dell’Infanzia, dove sono stati riparati anche i giochi e gli arredi presenti, e sono stati ritinteggiati i cancelli, le ringhiere e la scala antincendio della scuola Primaria. Inoltre, sono stati riparati, ristrutturati e ritinteggiati giochi e panchine del vicino giardino pubblico e sono state ritinteggiate la sua ringhiera e le parti in legno delle barriere antirumore.

Infine, in via Don Pavanello sono state effettuate la riparazione e la ritinteggiatura della staccionata, in via Cervi è stata ritinteggiata la staccionata e nella vicina area verde sono state riparate le panchine presenti.

Tutti questi lavori sono stati affidati alla cooperativa Lettera Otto di Figline, che si occupa dell’inserimento sociale e lavorativo di ragazzi con disabilità e che, dopo la pausa estiva, supporterà l’ufficio Ambiente nell’esecuzione di altri lavori nel sottopasso di via Cervi e nei giardini della scuola dell’infanzia “Il trenino” e della scuola secondaria di Matassino. Anche quest’anno, la cifra investita dall’Amministrazione comunale per questo tipo di interventi supera i 28mila euro.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa

