Sono indagati il figlio di 47 anni e la nuora per la morte di Simonetta Gaggioli, 75 anni, trovata morta dentro un sacco a pelo in un fosso lungo la vecchia Aurelia a Riotorto. Oggi intanto si terrà l'autopsia e i due dovranno nominare un proprio consulente. L'esame necroscopico è ritenuto indispensabile per capire le cause del decesso. Al momento il reato ipotizzato dalla procura di Livorno è occultamento di cadavere. Continuano le indagini dei carabinieri.

