Cimitero di Rocca, da settembre al via alle esumazioni decennali

Il Comune di Montemurlo informa che, a partire da lunedì 23 settembre e fino a giovedì 10 ottobre, al cimitero comunale della Rocca saranno effettuati gli interventi di esumazione ordinaria decennale dei defunti sepolti nel quadro sei nella parte alta del camposanto. In tutto le tombe interessate dalle esumazioni sono 112 e le famiglie sono già state informate tramite una lettera dell'avvio della procedura. Inoltre all'ingresso del cimitero si trova una comunicazione che informa delle esumazioni programmate dall'amministrazione per la scadenza del periodo obbligatorio di inumazione.

« Come previsto dalla legge, il Comune di Montemurlo provvede alle esumazioni decennali nel cimitero di Rocca - spiega l'assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe Forastiero– Le famiglie sono state informate, ma, trattandosi di una procedura molto delicata, è importante che i congiunti dei defunti abbiano tutti i chiarimenti in merito alle esumazioni programmate. Per questo, sia Consiag Servizi che gli uffici comunali preposti sono disponibili per fornire tutti i chiarimenti necessari».Gli interventi saranno eseguiti dalla Consiag Servizi Comuni, gestore dei servizi cimiteriali.Qualsiasi ulteriore informazione può essere chiesta a Consiag Servizi Comuni nella persona del custode del cimitero comunale tel. 0574/790515.

