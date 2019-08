Dai soci Unicoop Firenze 100mila euro di donazioni alla Fondazione Meyer

Quota 100mila. Tanti sono i soci Unicoop Firenze che si sono fermati alla cassa e, dopo aver fatto la spesa, hanno fatto anche una donazione per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La campagna di solidarietà continua: fino al 2020 alle casse dei punti vendita Unicoop Firenze si potrà fare una donazione a partire da un euro o cento punti della carta socio.

A marzo 2018 la maggiore cooperativa di consumo della Toscana ha firmato un accordo triennale con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer in cui si impegnava a destinare al progetto Meyerpiù 1,5 milioni di euro. Con il finanziamento però si è soprattutto rafforzata la vicinanza fra i soci di Unicoop Firenze e l’ospedale pediatrico. L’accordo prevedeva infatti anche il coinvolgimento dei soci e dei dipendenti della cooperativa in eventi e incontri volti alla diffusione di buone pratiche per il benessere dei più piccoli e delle loro famiglie, oltre a visite di soci e di dipendenti al Meyer e la presenza di specialisti dell’ospedale nei punti vendita della cooperativa. Tutto perché Unicoop Firenze diventasse uno dei luoghi di connessione fra ospedale e famiglie toscane.

Ad oggi il tema della salute dei bambini è stato protagonista di alcuni incontri nei punti vendita, chehanno visto la presenza di professionisti dell’ospedale pediatrico nei centri commerciali. Al centro degli incontri, approfondimenti sull’alimentazione. Inoltre, negli scorsi mesi, i soci sono entrati al Meyer, per alcune visite per conoscere meglio l’ospedale, le sue risorse e peculiarità e il progetto di ampliamento. Alle visite dei soci si sono alternate quelle dei dipendenti, che la cooperativa ha coinvolto e coinvolgerà anche in corsi sulla prevenzione dei rischi per la salute del bambino. Ad inizio 2019 inoltre le dietiste del Meyer sono state presenti in alcuni punti vendita della cooperativa per rispondere ai dubbi dei genitori sull’alimentazione dei più piccoli. La collaborazione continuerà nei prossimi mesi, con molte novità e appuntamenti dedicati a sostenere il Meyer.

Nel 2018 il sostegno di Unicoop Firenze ha contribuito alla realizzazione della prima ala del Meyer Health Campus, destinato a diventare sede della didattica e della formazione a livello internazionale, al finanziamento delle attività propedeutiche alla realizzazione del Family Center Anna Meyer, che supporterà i piccoli pazienti e le loro famiglie in fase di ricovero, e alla riorganizzazione e all’ampliamento degli spazi del Centro di oncologia e ematologia. L’impegno prevalente del 2019 invece sarà dedicato alsostegno del Family Center.

