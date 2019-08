Emily Bolognesi è Miss Bellessere Be_Much Toscana 2019

Emily Bolognesi di Pisa è Miss Bellessere Be_ Much Toscana 2019. La giovane concorrente pisana è la vincitrice del 1° dei 7 titoli satellite in palio per la Toscana e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia che si svolgeranno dal 26 al 29 agosto a Mestre. La manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale e dai commercianti di Lamporecchio in occasione del 150esimo anniversario della Fiera di Lamporecchio ha riscosso una grande partecipazione ed interesse da parte del pubblico. Veramente arduo il lavoro della giuria della serata che era presieduta dal signor Alessio Romani in rappresentanza dei commercianti di Lamporecchio e dalla signora Maria Grazia Rizzo in rappresentanza della Croce Verde di Lamporecchio nel dover selezionare la vincitrice della serata tra il nutrito e qualificato gruppo delle 28 finaliste regionali provenienti da varie localitaì della Toscana nella loro prima uscita, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Bellessere Be_Much Toscana 2019 - EMILY BOLOGNESI - di Pisa 17 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno della Vergine.

2^ Classificata - Miss Brigidino - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del segno della Vergine.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - GINEVRA FIORE PARRINI - di Orentano (PI) . 20 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi castani - del segno del Capricorno.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - CHIARA GORGERI - di S. Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - H. 1,76 - capelli castano-chiaro - occhi azzurri - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - JESSICA DUECENTO - di Prato - 21 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - ALICE GUIDI - di Montignoso (MS) - 19 anni - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Bilancia.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lamporecchio