Fibra ottica, al via la fase di concertazione per l’attivazione del servizio

Con gli ultimi certificati di regolare esecuzione si sono di fatto conclusi i lavori relativi alla stesura della fibra ottica sul territorio comunale. Un risultato importante che chiude la prima fase del progetto che mira a garantire alle famiglie ed aziende del territorio una connessione a banda ultra larga fino a un Gigabit al secondo. Un percorso avviato nel giugno 2015 grazie ad un bando regionale per la realizzazione della rete nelle “aree bianche”, ovvero in zone in cui tale infrastruttura è inesistente e nelle quali gli operatori privati si sono dichiarati non interessati nel breve termine a svilupparla. Il Comune di Pomarance è tra gli 11 Comuni toscani individuati per questo progetto. Si apre adesso la fase più delicata di concertazione con Regione Toscana e operatori del settore per addivenire ad un accordo che possa finalmente dare piena attuazione al progetto che porterà importanti benefici a tutto il territorio e alla sua economia. “Mi sono già attivato per richiedere un tavolo tecnico con i partner del progetto – ha annunciato l’Assessore all’Innovazione tecnologica Patrizio Pasco. Con l’aiuto della Regione e in sinergia con gli operatori confido che troveremo la soluzione più idonea per far partire un servizio che per il nostro territorio può essere davvero rivoluzionario”.

Fonte: Comune di Pomarance - Ufficio Stampa

